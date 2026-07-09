«Краснодар» будет чуть слабее с уходом Сперцяна, но опять составит конкуренцию«. Кузнецов о “быках”

Думаю, «Краснодар» будет чуть слабее, но это не та команда, которая будет говорить о том, что они отдали лидера. Они будут гнуть свою линию, найдут игроков на эту позицию и будут опять всем составлять конкуренцию, как в последние два года, — сказал экс-игрок сборной России.