Агент Хусанова о «Ман Сити»: «Простые ребята, не зазвездившиеся. В одном клубе РПЛ некоторые вели себя так, будто 3 раза ЧМ выиграли»

— Ваша роль позволила вам узнать Гвардиолу лучше, чем его знают 99 процентов людей. Какой он?
— Начну с того, что меня удивил весь коллектив «Манчестер Сити». Они очень простые ребята, совершенно не зазвездившиеся.
Я как-то был на тренировке одного из российских клубов, и некоторые футболисты вели себя так, будто они три раза чемпионат мира выиграли. В Узбекистане такое тоже легко найти.
А в «Ман Сити» — ни у кого никогда нет проблем поздороваться, пообщаться, обнять маленького сына Кодыра. Как любой их игрок общается с обслуживающим персоналом — это показатель, — сказал Гайрат Хасбиуллин.