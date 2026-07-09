Смородская об Оздоеве в «Краснодаре»: «Даже лавку не усилит, будет всех баламутить. У него очень непростой характер»

Последние три года 33-летний игрок выступал за греческий ПАОК.
«Оздоев ничем не поможет “Краснодару”. Невысоко ценю его как игрока. Тем более возраст у него уже солидный. Я бы его не подписывала, но это дело “Краснодара”. Он даже лавку не усилит, потому что будет всех баламутить. У него очень непростой характер. Когда он не играет, то видно, что он недоволен.
Конечно, при мне в «Локомотиве» было, что Оздоев высказывал недовольство тренерам. Он же уже в 18 лет считал себя невозможно великим. Я видела лично, что Оздоев всем советовал на поле, как играть надо. Не хотели терпеть это от мальчика. Потом он ушел в «Рубин», — сказала бывший президент «Локомотива».