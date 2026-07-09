Смородская об Оздоеве в «Краснодаре»: «Даже лавку не усилит, будет всех баламутить. У него очень непростой характер»

«Оздоев ничем не поможет “Краснодару”. Невысоко ценю его как игрока. Тем более возраст у него уже солидный. Я бы его не подписывала, но это дело “Краснодара”. Он даже лавку не усилит, потому что будет всех баламутить. У него очень непростой характер. Когда он не играет, то видно, что он недоволен.