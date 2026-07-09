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Федерация футбола Египта о матче с Аргентиной: «Не можем молчать по поводу судейских решений и ненадлежащего использования ВАР. Несколько эпизодов вызвали обеспокоенность»

В Федерации футбола Египта высказались о работе бригады арбитров в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).

Источник: Спортс‘’

На игре работал главный арбитр Франсуа Летексье.

"Федерация футбола Египта не может молчать по поводу судейских решений, принятых во время матча против Аргентины, а также по поводу ненадлежащего использования системы ВАР.

Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и породили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры.

Произошедшее во время матча, безусловно, вызвало широкое недовольство среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайшего уровня судейства на самой большой футбольной сцене.

Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, и каждый болельщик, поддерживающий команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры", — говорится в заявлении.

«Турнир сфальсифицирован», «Все ради денег и Месси». Египет обвиняет ФИФА в вылете от Аргентины.