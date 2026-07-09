Глава судей ФИФА Коллина о матче Аргентины и Египта: «Момент Салаха и Альвареса в штрафной — нормальный контакт. Аттиа явно наступил Лисандро на ногу — фол есть фол»

"После каждого гола ВАР проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявлен фол, который, по мнению ВАР, повлиял на гол, система рекомендует провести видеоповтор. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между эпизодом и голом.