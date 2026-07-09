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Глава судей ФИФА Коллина о матче Аргентины и Египта: «Момент Салаха и Альвареса в штрафной — нормальный контакт. Аттиа явно наступил Лисандро на ногу — фол есть фол»

Главный арбитр и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о работе арбитров в матче ⅛ финала ЧМ-2026 между командами Аргентины и Египта (3:2).

Источник: Спортс‘’

На игре работал главный арбитр Франсуа Летексье.

"После каждого гола ВАР проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявлен фол, который, по мнению ВАР, повлиял на гол, система рекомендует провести видеоповтор. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между эпизодом и голом.

Как пример ситуация (с отмененным голом Египта — Спортс«“) в матче Аргентины и Египта, когда Марван Аттиа явно наступил Лисандро Мартинесу на ногу.

Мы считаем, что фол есть фол. Независимо от того, кажется ли нарушение «очевидным», если судья не увидел его на поле, ВАР может вмешаться.

Аналогично, если в ходе атаки, приведшей к голу, не было выявлено нарушения, ВАР сообщит об этом арбитру.

Наступание на ногу соперника считается нарушением, тогда как обороняющийся, сначала коснувшийся мяча, а затем совершивший нормальный футбольный контакт, не совершил нарушения.

Пример — эпизод из концовки того матча же Аргентины и Египта (перед третьим голом аргентинцев — Спортс«“).

Момент [в штрафной] с Мохамедом Салахом и Хулианом Альваресом арбитр и судьи на ВАР посчитали нормальным футбольным контактом.

Конечно, в некоторых решениях всегда будет присутствовать элемент субъективности, но мы довольны тем, как этот принцип применялся на протяжении всего турнира", — заявил Пьерлуиджи Коллина.

«Турнир сфальсифицирован», «Все ради денег и Месси». Египет обвиняет ФИФА в вылете от Аргентины.