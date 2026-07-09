Ямаль о критике: «Когда играешь хорошо — все должны замолчать. Бывает, думаешь: “Не понимаю, почему они так говорят”. Я требователен к тебе, никогда не говорил: “Хорошо, хватит”

18-летний футболист забил 1 гол в 5 матчах на ЧМ-2026.
— Критика для вас — это стимул?
— Да. Я воспринимаю ее как позитив.
Бывают дни, когда думаешь: «Черт, я не понимаю, почему они так говорят». Но в дни, когда ты играешь хорошо, все должны замолчать.
— Был ли какой-то случай, который особенно вас задел?
— Нет. Когда побеждаешь, то это воспринимается менее болезненно.
— Вы всегда говорили, что предъявляете к себе самые высокие требования. Оправдываете ли вы ожидания, которые возлагали на этот чемпионат мира?
— Думаю, я могу играть лучше. Я очень требователен к себе.
Никогда не бываю доволен тем, что сделал. Никогда не говорил: «Хорошо, хватит». Мои цели не достигнуты ни в «Барселоне», ни сейчас в сборной.
— Чего вам не хватает?
— Мне нужно продолжать играть. Я отсутствовал почти два месяца. Это не то же самое, что сыграть семь матчей подряд.
Мне нужно продолжать касаться мяча, продолжать играть, продолжать получать игровое время, — сказал Ламин Ямаль.