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Ямаль о критике: «Когда играешь хорошо — все должны замолчать. Бывает, думаешь: “Не понимаю, почему они так говорят”. Я требователен к тебе, никогда не говорил: “Хорошо, хватит”

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о критике в свой адрес.

Источник: Спортс‘’

18-летний футболист забил 1 гол в 5 матчах на ЧМ-2026.

— Критика для вас — это стимул?

— Да. Я воспринимаю ее как позитив.

Бывают дни, когда думаешь: «Черт, я не понимаю, почему они так говорят». Но в дни, когда ты играешь хорошо, все должны замолчать.

— Был ли какой-то случай, который особенно вас задел?

— Нет. Когда побеждаешь, то это воспринимается менее болезненно.

— Вы всегда говорили, что предъявляете к себе самые высокие требования. Оправдываете ли вы ожидания, которые возлагали на этот чемпионат мира?

— Думаю, я могу играть лучше. Я очень требователен к себе.

Никогда не бываю доволен тем, что сделал. Никогда не говорил: «Хорошо, хватит». Мои цели не достигнуты ни в «Барселоне», ни сейчас в сборной.

— Чего вам не хватает?

— Мне нужно продолжать играть. Я отсутствовал почти два месяца. Это не то же самое, что сыграть семь матчей подряд.

Мне нужно продолжать касаться мяча, продолжать играть, продолжать получать игровое время, — сказал Ламин Ямаль.

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