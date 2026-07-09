Агент Хусанова: «Когда он летел в “Ланс”, признался: “Думал, меня продадут в Россию”. Крутились люди, внушавшие: “Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь”

А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается.