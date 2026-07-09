Агент Хусанова: «Когда он летел в “Ланс”, признался: “Думал, меня продадут в Россию”. Крутились люди, внушавшие: “Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь”

— Мы с Кодыром летели эконом-классом рейсом Ташкент — Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс». Я спросил: «Ты чувствуешь, что летишь в топ-5?» Он ответил: «Честно, думал, меня продадут в Россию». — «Но видишь, все случилось так, как ты хотел».
А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается.
— А как «Ланс» Хусанова разглядел?
— Скаут клуба прилетел в мае 2023 года на молодежный чемпионат мира — смотреть центрального защитника сборной Аргентины. А первый матч у нее был с нами, и понравился ему Кодыр. Он позвонил шеф-скауту «Ланса» и попросил: «Оставьте меня на вторую игру Узбекистана, потому что мне там понравился мальчик».
Посмотрел вторую игру, сделал отчет-нарезку по итогам двух матчей, отправил главному тренеру «Ланса». Того увиденное впечатлило, и он сказал: «Найдите мне его», — сказал Гайрат Хасбиуллин.