Роджерс о том, как Англии остановить Холанда: «Его вообще кто-нибудь останавливал? Не уверен, но мы постараемся. Будет неудивительно, если Эрлинг забьет забьет два гола, а его команда победит»

Нападающий «Манчестер Сити» забил 7 голов в 5 играх турнира.
— У сборной Норвегии есть один из лучших нападающих в мире. Когда он на поле, произойти может все что угодно.
Будет неудивительно, если Эрлинг забьет забьет два гола, а его команда победит. Он сделал это много раз на протяжении карьеры. И продолжает это делать.
— Как сборной Англии остановить Холанда?
— А кто-нибудь вообще останавливал Холанда? Я не уверен, но мы постараемся.
Он невероятный футболист. Просто поражает то, как он хорош, как он играет и статистику, которую показывает.
Но дело не только в Эрлинге. У них есть и другие хорошие игроки, против которых мы регулярно играем в АПЛ. Нам нужно быть внимательными к ним.
Это действительно хорошая команда. Думаю, в этом и заключается их главная сила — в том, что как команда, как единое целое они очень сильны, — сказал Морган Роджерс.