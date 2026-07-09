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Роджерс о том, как Англии остановить Холанда: «Его вообще кто-нибудь останавливал? Не уверен, но мы постараемся. Будет неудивительно, если Эрлинг забьет забьет два гола, а его команда победит»

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс поделился мыслями об Эрлинге Холанде в преддверии матча ¼ финала ЧМ-2026 против команды Норвегии.

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Манчестер Сити» забил 7 голов в 5 играх турнира.

— У сборной Норвегии есть один из лучших нападающих в мире. Когда он на поле, произойти может все что угодно.

Будет неудивительно, если Эрлинг забьет забьет два гола, а его команда победит. Он сделал это много раз на протяжении карьеры. И продолжает это делать.

— Как сборной Англии остановить Холанда?

— А кто-нибудь вообще останавливал Холанда? Я не уверен, но мы постараемся.

Он невероятный футболист. Просто поражает то, как он хорош, как он играет и статистику, которую показывает.

Но дело не только в Эрлинге. У них есть и другие хорошие игроки, против которых мы регулярно играем в АПЛ. Нам нужно быть внимательными к ним.

Это действительно хорошая команда. Думаю, в этом и заключается их главная сила — в том, что как команда, как единое целое они очень сильны, — сказал Морган Роджерс.