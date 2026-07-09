Экс-защитник «Барсы» Монтойя завершил карьеру в 35 лет

В сезонах-2023/24 и 2024/25 испанец играл за греческий «Арис». Также он известен по выступлениям за «Бетис», «Брайтон» и «Валенсию».
"После стольких лет, посвященных игре, пришло время попрощаться с профессиональным футболом.
Это абсолютно продуманное решение. Я ухожу с ощущением, что отдал все, что у меня было, что я наслаждался этим путешествием и что футбол дал мне нечто гораздо большее, чем мяч: людей, друзей и усвоенные уроки в каждом клубе.
В основе этого решения — личная и психологическая потребность, а также желание поставить во главу угла семью. И я делаю это с энтузиазмом, потому что чувствую: лучшее еще впереди. Спасибо, футбол, за все", — написал Монтойя.