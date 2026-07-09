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Адвокат Сафонова: «Матвей пытается увидеться с ребенком, но бывшая жена то не в Москве, то не в Краснодаре. Анастасия не создает условия, чтобы видеться»

Андрей Крючков, адвокат голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о желании футболиста увидеться с дочерью.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что игрок подал жалобу в Конституционный суд РФ на норму Семейного кодекса об уплате алиментов.

У Сафонова есть дочь от первого брака с Анастасией Казачек.

— Хочет ли Матвей, чтобы Майя могла прилетать к нему в гости в Париж?

— Вопрос очень скрупулезный, поскольку мы сейчас предпринимаем все возможные меры для того, чтобы Матвей увиделся с ребенком.

Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре.

И вот такие условные качели по поводу того, где они находятся, не позволяют Матвею увидеться с ребенком.

— Когда последний раз была встреча?

— Очень давно, но Матвей принимает все попытки, чтобы увидеться с дочкой.

На ее день рождения Матвей отправил 500 тысяч, сказал, что хочет увидеть Майю в июле в Москве.

Анастасия подавала иск в суд, чтобы Матвей виделся с ребенком, но сама же фактически делает все наоборот. Матвей очень желает увидеться с дочкой.

— Здесь со стороны его бывшей супруги есть нарушение?

— Считаю, что да. Она не создает условия для того, чтобы видеться.

У нас решением суда предусмотрено о том, что Матвей имеет право по видеосвязи с ребенком общаться, но пока это не исполняется.

Матвей готов увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока от Анастасии не поступает обратной связи в отношении того, когда можно будет осуществить встречу.

— Надзорные органы на это как реагируют?

— Пока мы хотим все мирно урегулировать между папой и мамой. Надеемся, что Анастасия адекватно будет реагировать на то, чтобы Матвей мог видеться с ребенком.

Матвей не сторонник всех судебных процессов. Он, наоборот, за мирное урегулирование процесса, — сказал Андрей Крючков.