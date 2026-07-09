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Батраков о ЧМ-2026: «Аргентина — чемпион, надеюсь. От Месси ждал намного меньшего, но на то он и Месси»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков заявил, что надеется на победу Аргентины на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Главное впечатление от чемпионата мира?

— Аргентина — чемпион! Это моя надежда.

— Игра Месси впечатляет?

— Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси.

— Были сомнения, что отыграются с 0:2 от Египта?

— Сомнения были, но при этом и вера тоже. Молодцы, может быть, это переломный для них момент, — сказал Батраков.

Аргентина победила Египет (3:2) в ⅛ финала, уступая 0:2 до 79-й минуты. В четвертьфинале южноамериканцы сыграют против Швейцарии.

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