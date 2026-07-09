Батраков о ЧМ-2026: «Аргентина — чемпион, надеюсь. От Месси ждал намного меньшего, но на то он и Месси»

— Главное впечатление от чемпионата мира?
— Аргентина — чемпион! Это моя надежда.
— Игра Месси впечатляет?
— Безумно. Ждал я от него намного меньшего на этом турнире. Но на то он и Месси.
— Были сомнения, что отыграются с 0:2 от Египта?
— Сомнения были, но при этом и вера тоже. Молодцы, может быть, это переломный для них момент, — сказал Батраков.
Аргентина победила Египет (3:2) в ⅛ финала, уступая 0:2 до 79-й минуты. В четвертьфинале южноамериканцы сыграют против Швейцарии.
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