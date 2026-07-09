Пабло Солари: «Москва — один из самых комфортных городов, где я жил. Тут есть пробки и проблемы с интернетом, но жаловаться особо не на что»

— Да, думаю, что Москва — один из самых комфортных городов, где я жил. Если сравнивать, то, наверное, на одном уровне с Мадридом. Но Мадрид я только посещал, а в Москве именно жил. Здесь очень удобно, есть все, что нужно для жизни. Доволен абсолютно всем.