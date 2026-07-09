Пабло Солари: «Москва — один из самых комфортных городов, где я жил. Тут есть пробки и проблемы с интернетом, но жаловаться особо не на что»

— Как тебе жизнь в Москве? Если сравнивать с другими городами, где ты был, это один из самых комфортных городов?
— Да, думаю, что Москва — один из самых комфортных городов, где я жил. Если сравнивать, то, наверное, на одном уровне с Мадридом. Но Мадрид я только посещал, а в Москве именно жил. Здесь очень удобно, есть все, что нужно для жизни. Доволен абсолютно всем.
— Если сравнивать с Аргентиной и Испанией, насколько Москва безопаснее?
— По моему мнению, Москва — самый безопасный город из тех, где я жил. С Аргентиной вообще никакого сравнения, там на улице гораздо опаснее.
— А если говорить про цены — жизнь в Москве дороже, чем в Аргентине?
— Да, конечно, здесь дороже. Цены выше, чем в Аргентине. Не знаю, что было до 2022 года… Возможно, сейчас цены тут стали выше.
— Есть ли у тебя любимое место в Москве, куда ты бы в первую очередь отвел друзей или родственников?
— Пожалуй, Красная площадь.
— Есть ли что-то в Москве, что тебя раздражает — пробки, интернет, что-то еще?
— Конечно, тут есть пробки и проблемы с интернетом. По мне, это не очень большие проблемы. Жаловаться особо не на что.
— Есть ли у тебя друзья-аргентинцы из других клубов? С кем общаешься? Может, в Москве есть какое-то комьюнити аргентинцев?
— Не знаю насчет какой-то аргентинской диаспоры… Из легионеров других клубов знаком с Гонду и Ди Лусиано из ЦСКА, — сказал Солари.