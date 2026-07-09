«Атлетико» отменил трансфер хавбека «Вулвс» Гомеса за 45 млн евро. Клуб зол на агента Мендеша из-за перехода Бернарду в «Реал» (Globo)

Как пишет Globo, мадридский клуб уже согласовал с «Вулверхэмптоном» сумму трансфера в 45 миллионов евро, а с самим полузащитником — зарплату и срок действия контракта.
Однако «Атлетико» в итоге отказался от сделки, так как был зол на агента Жорже Мендеша, представляющего интересы Гомеса. У «матрасников» была договоренность с Мендешем относительно перехода Бернарду Силвы, но в итоге португалец перебрался в другую мадридскую команду — «Реал».
В прошлом сезоне АПЛ Жоао Гомес провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.