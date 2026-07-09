Титов о матче за Суперкубок: «Спартак» не раз показывал, что играет на равных, а где-то и переигрывает «Зенит». Стадион в Нижнем Новгороде процентов на 70 будет спартаковский"

Поле нейтральное, но в Нижнем Новгороде стадион будет процентов на 70 спартаковский, как мы уже привыкли видеть в любом таком недальнем выезде. Можно добраться и на машине, хотя сегодня проблематично с бензином. Тем не менее есть поезда, электрички. Поэтому уверен, что мы опять увидим подавляющее большинство болельщиков «Спартака». Хотелось бы, чтобы и по игре было такое же преимущество", — сказал Титов.