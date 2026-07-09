Семак о нежелании «Динамо» продавать Тюкавина: «Это не мое дело. Я тренирую, а не занимаюсь трансферами»

Ранее сообщалось, что московский клуб не отпустит форварда этим летом, в том числе и за 30 миллионов евро. Была информация, что «Динамо» отклонило предложение «Зенита» на сумму 25 млн евро.
«Понимаю ли я упорство “Динамо” в вопросе трансфера Тюкавина? Это не мое дело. Я тренирую, а не занимаюсь трансферами», — сказал Семак.
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Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше