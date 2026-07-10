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«Англия сильнее Норвегии на всех позициях кроме атаки, но есть Кейн. От нас будут ждать победы». Симэн о четвертьфинале ЧМ

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн считает, что сборная Англии сильнее Норвегии по составу.

Источник: Спортс‘’

Встреча команд в ¼ финала ЧМ-2026 пройдет в Майами 11 июля.

"От игры с Норвегией ждут многого, потому что мы, несомненно, лучше Норвегии, на каждой позиции, за исключением атаки, хотя у нас есть Харри Кейн. От нас будут ждать победы, но игроки не будут об этом думать. Каждый по-своему справляется с давлением, им не нужно думать об этом — они должны выходить и играть.

«Если мы будем играть в свою игру и сыграем достойно, мы победим. Все просто, хотя, если посмотреть на состав, то мы сильнее», — сказал Симэн.