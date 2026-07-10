«Англия сильнее Норвегии на всех позициях кроме атаки, но есть Кейн. От нас будут ждать победы». Симэн о четвертьфинале ЧМ

"От игры с Норвегией ждут многого, потому что мы, несомненно, лучше Норвегии, на каждой позиции, за исключением атаки, хотя у нас есть Харри Кейн. От нас будут ждать победы, но игроки не будут об этом думать. Каждый по-своему справляется с давлением, им не нужно думать об этом — они должны выходить и играть.