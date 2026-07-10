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Мбаппе попросил замену во 2-м тайме матча с Марокко. Форвард лег на газон на 76-й минуте

Килиан Мбаппе не смог доиграть матч против Марокко в ¼ финала ЧМ-2026.

На 76-й минуте нападающий, забивший и отдавший голевой пас, лег на газон и дал понять, что не готов продолжать игру. Ему потребовалась замена. Поле он покинул сам.

Вместо лучшего бомбардира в истории сборной Франции вышел Жан-Филипп Матета.