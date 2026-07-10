Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале ЧМ-2026

Команда Дидье Дешама пробилась в этот этап турнира, победив сборную Марокко со счетом 2:0 в ⅛ финала.
Матч сборных Испании и Бельгии состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель станет следующим соперником французов.
Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале чемпионата мира-2026.
Команда Дидье Дешама пробилась в этот этап турнира, победив сборную Марокко со счетом 2:0 в ⅛ финала.
Матч сборных Испании и Бельгии состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель станет следующим соперником французов.