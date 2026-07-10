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Виейра о ЧМ-2026: «Не хочу, чтобы Франция встретилась с Англией в финале. Предпочел бы сыграть с Аргентиной»

Экс-хавбек сборной Франции и «Арсенала» Патрик Виейра не хочет, чтобы в случае выхода в финал ЧМ-2026 «трехцветные» встречались с Англией.

Источник: Спортс‘’

"Почему вы считаете, что Англия не сможет победить? Знаю, что мы еще не в финале, но не хочу, чтобы Франция встретилась с Англией в решающем матче.

Я бы предпочел, чтобы Франция сыграла с Аргентиной", — сказал Виейра.