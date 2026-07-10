Виейра о ЧМ-2026: «Не хочу, чтобы Франция встретилась с Англией в финале. Предпочел бы сыграть с Аргентиной»

"Почему вы считаете, что Англия не сможет победить? Знаю, что мы еще не в финале, но не хочу, чтобы Франция встретилась с Англией в решающем матче.
Я бы предпочел, чтобы Франция сыграла с Аргентиной", — сказал Виейра.
Экс-хавбек сборной Франции и «Арсенала» Патрик Виейра не хочет, чтобы в случае выхода в финал ЧМ-2026 «трехцветные» встречались с Англией.
"Почему вы считаете, что Англия не сможет победить? Знаю, что мы еще не в финале, но не хочу, чтобы Франция встретилась с Англией в решающем матче.
Я бы предпочел, чтобы Франция сыграла с Аргентиной", — сказал Виейра.