Зинин о зарплатах в «Родине»: «Около 1 миллиона рублей в среднем у ведущих игроков стартового состава»

— Это вопрос больше к нашим финансовым структурам. Могу от себя сказать, что у нас вообще не изменился фонд оплаты труда. В этом плане ничего не поменялось. Потому что у всех ребят в команде были действующие контракты. Их мы подписывали еще в Первой лиге — с кем-то год назад, с кем-то два года назад. С этими контрактами мы зашли в РПЛ. И пока у нас ничего не меняется.