Зинин о зарплатах в «Родине»: «Около 1 миллиона рублей в среднем у ведущих игроков стартового состава»

— Как поменяется теперь бюджет клуба в связи с выходом в РПЛ?
— Это вопрос больше к нашим финансовым структурам. Могу от себя сказать, что у нас вообще не изменился фонд оплаты труда. В этом плане ничего не поменялось. Потому что у всех ребят в команде были действующие контракты. Их мы подписывали еще в Первой лиге — с кем-то год назад, с кем-то два года назад. С этими контрактами мы зашли в РПЛ. И пока у нас ничего не меняется.
Сейчас ключевые вещи — это трансферы, фонд оплаты труда и переподписания игроков. На данном этапе переподписания игроков не нужны, поскольку все футболисты заранее были подписаны.
Давать большие зарплаты нет необходимости, потому что футболисты у нас на контрактах, у них зарплаты, которые мы давали в Первой лиге — они очень умеренные. На агентские комиссии мы тоже не тратимся, поскольку их сейчас некому платить.
А трансферы на данном этапе мы не делали, потому что выверяем оптимальное соотношение цены и качества. И в основном работаем по свободным агентам. Это не значит, что у клуба нет денег — у клуба просто есть возможность не тратить их раньше времени и проанализировать рынок. Потому что можно подписать игрока на неимоверную зарплату, но зачем это делать и зачем создавать колоссальный разрыв между оплатой труда игроков?
У нас была конкретная ситуация: у нашего футболиста, зарплата которого 900 тысяч рублей в месяц, было предложение от другого клуба. Игрок раздумывал над предложением, а мы на всякий случай проработали вариант замены. Так вот, футболист, на котором мы остановили свой потенциальный выбор, имел зарплату в другом клубе 8 миллионов рублей в месяц, а принципиальной разницы в уровне и в качествах с нашим игроком мы не увидели.
— 900 тысяч рублей в месяц — самая высокая зарплата у футболистов «Родины»?
— Есть зарплаты существенно меньше, есть чуть выше. У наших ведущих игроков стартового состава — плюс-минус в среднем около 1 миллиона рублей, — сказал Зинин.