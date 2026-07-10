Радимов назвал Вагнера лучшим легионером РПЛ: «То, что он творил в прайме — неповторимо и стоит особняком»

Была собрана классная команда, был наконечник… Вот знаешь, если не идет игра, отдаешь пас футболисту, который может что-то придумать. Это был Вагнер. То, что он творил в прайме, это, мне кажется, совсем неповторимо. Это стоит особняком, — сказал бывший хавбек ЦСКА и «Зенита» в эфире YouTube-канала Fonbet.