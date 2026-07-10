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Радимов назвал Вагнера лучшим легионером РПЛ: «То, что он творил в прайме — неповторимо и стоит особняком»

Владислав Радимов назвал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории чемпионата России.

Источник: Спортс‘’

— Аршавин называл Вагнера самым сильным легионером, который играл в России. Ты согласен с этим мнением?

— Ну… Ты знаешь… Были же потом Халк, Витцель…

— Шава, например, называл Вагнера сильнее и Халка, и Витцеля.

— Я бы сюда отнес еще и Данни. Но самым сильным все равно я бы поставил, конечно, Вагнера. Потому что столько он сделал для ЦСКА газзаевского…

Была собрана классная команда, был наконечник… Вот знаешь, если не идет игра, отдаешь пас футболисту, который может что-то придумать. Это был Вагнер. То, что он творил в прайме, это, мне кажется, совсем неповторимо. Это стоит особняком, — сказал бывший хавбек ЦСКА и «Зенита» в эфире YouTube-канала Fonbet.