Радимов назвал Вагнера лучшим легионером РПЛ: «То, что он творил в прайме — неповторимо и стоит особняком»

— Аршавин называл Вагнера самым сильным легионером, который играл в России. Ты согласен с этим мнением?
— Ну… Ты знаешь… Были же потом Халк, Витцель…
— Шава, например, называл Вагнера сильнее и Халка, и Витцеля.
— Я бы сюда отнес еще и Данни. Но самым сильным все равно я бы поставил, конечно, Вагнера. Потому что столько он сделал для ЦСКА газзаевского…
Была собрана классная команда, был наконечник… Вот знаешь, если не идет игра, отдаешь пас футболисту, который может что-то придумать. Это был Вагнер. То, что он творил в прайме, это, мне кажется, совсем неповторимо. Это стоит особняком, — сказал бывший хавбек ЦСКА и «Зенита» в эфире YouTube-канала Fonbet.