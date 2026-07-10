Георгий Джикия: «После ухода из “Спартака” мог несколько раз оказаться в “Локомотиве”, но только сейчас взял все в свои руки»

— Все решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.