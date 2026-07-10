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Георгий Джикия: «После ухода из “Спартака” мог несколько раз оказаться в “Локомотиве”, но только сейчас взял все в свои руки»

Защитник Георгий Джикия высказался о своем переходе в «Локомотив».

— Как вообще стал возможен трансфер в «Локомотив»?

— Все решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.

— А что изменилось в Турции?

— У меня был контракт еще на год вперед в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения… Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду, — сказал Джикия.