Георгий Джикия: «После ухода из “Спартака” мог несколько раз оказаться в “Локомотиве”, но только сейчас взял все в свои руки»

— Как вообще стал возможен трансфер в «Локомотив»?
— Все решилось очень быстро. После ухода из «Спартака» мог несколько раз оказаться в «Локомотиве», но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в «Локомотив». Получилось. И вот я здесь.
— А что изменилось в Турции?
— У меня был контракт еще на год вперед в «Антальяспоре», но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения… Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.
Сразу же вступил в переговоры с «Локомотивом», оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду, — сказал Джикия.