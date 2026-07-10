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Артем Дзюба: «Были предложения из Саудовской Аравии, когда это все только начиналось. Выбрал попробовать себя в Турции»

Артем Дзюба рассказал, что несколько лет назад мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Источник: Спортс‘’

— Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию?

— У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию [в «Адана Демирспор»] и попробовать себя там, — сказал Дзюба, выступавший последние два сезона за «Акрон».

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