Артем Дзюба: «Были предложения из Саудовской Аравии, когда это все только начиналось. Выбрал попробовать себя в Турции»

— Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию?
— У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию [в «Адана Демирспор»] и попробовать себя там, — сказал Дзюба, выступавший последние два сезона за «Акрон».
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