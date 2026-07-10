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Семак о словах Дзюбы про «был бы тренер посильнее» в «Зените»: «Меня ничего не задевает. Зачем мне учитывать чье-то мнение?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о цитате нападающего Артема Дзюбы в свой адрес.

Источник: Спортс‘’

Форвард ранее высказался о петербургском клубе: «Был бы тренер посильнее, они бы выигрывали все чемпионаты как “Бавария”. Не знаю, кто кроме петербуржцев так убивается и вкладывает столько денег ради титула».

— Дзюба, говоря о «Зените», частенько задевает вас. Как вы отреагировали на недавнюю его цитату?

— Меня ничего не задевает.

— Что между вами произошло?

— Ничего.

— Мнение Артема учитываете?

— Он, безусловно, хороший игрок, который много помог команде.

А мнение… Зачем мне чье-то мнение учитывать? В чем? (улыбается).

У меня есть своя работа, а мнение людей бывает абсолютно разное. Каждый имеет на него право, — сказал Сергей Семак.