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Жезуш о роли Роналду: «Это не проблема ни для сборной, ни для меня. Криштиану — символ Португалии. Он хотел завершить карьеру в “Аль-Насре”. Нужно поговорить с ним»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш ответил на вопрос роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

Источник: Спортс‘’

О назначении 71-летнего специалиста было объявлено сегодня, 10 июля.

41-летний Роналду после поражения от Испании (0:1) сообщил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере.

— Вы разговаривали с Роналду? Какая у него будет роль?

— Я еще не разговаривал с Криштиану. Это не проблема ни для сборной, ни для меня. Что касается разговоров по поводу него, то каждый думает то, что хочет.

Я собираюсь индивидуально поговорить с Криштиану и каждым футболистом.

Криштиану — символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Работать с ним — одно удовольствие.

Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, чего он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в «Аль-Насре». Посмотрим, что будет лучше для него, — сказал Жорзе Жезуш.