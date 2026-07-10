«Роналду поедет на Евро‑28, к сожалению. Криштиану думает, что он лучший игрок мира и должен играть 90 минут». Агент Барбоза о форварде сборной Португалии

Ранее пресс-служба сборной Португалии объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера. 71-летний специалист работал с Роналду в «Аль-Насре».
«К сожалению, Роналду поедет на Евро‑28 в составе сборной Португалии. Новый главный тренер национальной команды Жезуш работал с ним в “Аль‑Насре”, хоть у них были и не лучшие отношения. Думаю, он будет приглашать Роналду в сборную, но, возможно, не будет ставить в основе.
В обществе большая дискуссия насчет пользы Роналду, думаю, тренеру непросто будет принять решение. Криштиану думает, что он лучший игрок в мире и должен играть 90 минут", — сказал Барбоза.