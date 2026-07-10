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Испания пропустила на ЧМ впервые за 649 минут — от Бельгии. Прервалась рекордная серия Симона

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанцев без пропущенных на ЧМ.

Шарль де Кетеларе сравнял счет в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Испанией (1:1, перерыв). До этого вратарь испанцев Унаи Симон не пропускал 649 минут.

Это первый пропущенный гол сборной Испании на текущем турнире. Поразить ворота Симона не смогли Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0) и Португалия (1:0).

На ЧМ-2022 забить Симону в основное время не смогла сборная Марокко, победившая Испанию в ⅛ финала по пенальти (0:0, 3:0 пен.). Последний гол в ворота Унаи — от Японии на 51-й минуте игры 3-го тура группового этапа в 2022-м.