Испания пропустила на ЧМ впервые за 649 минут — от Бельгии. Прервалась рекордная серия Симона

На ЧМ-2022 забить Симону в основное время не смогла сборная Марокко, победившая Испанию в ⅛ финала по пенальти (0:0, 3:0 пен.). Последний гол в ворота Унаи — от Японии на 51-й минуте игры 3-го тура группового этапа в 2022-м.