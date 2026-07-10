Красный моллюск небольшого размера был обнаружен в Карибском море биологом Хесусом Ортеа, который решил назвать новый вид в честь 40-летнего вратаря. Теперь этот вид носит название Aldisa vozinha.
Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории приняла участие на ЧМ. Команда уступила действующему чемпиону мира Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3 на стадии 1/16 финала.
Сам Возинья получил всемирную известность после матча с Испанией на групповом этапе (0:0). Число его подписчиков в инстаграм увеличилось с 50 тысяч до 17,4 миллиона.
В опубликованном отчете о своем открытии Ортеа отметил, что хотел выделить «выдающуюся роль» Возиньи. Ученый также подчеркнул символичность того, что это произошло в матче против команды с прозвищем La Roja («Красная»).
«Красный цвет нового вида служит напоминанием о его подвиге», — говорится в отчете.