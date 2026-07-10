Круговой заявил, что ЦСКА не продал его 2 клубам летом: «Было два неожиданных предложения — я о них даже не знал. Не из России, из топ-5 лиг, возможно, да»

— Какой последний клуб выходил на вас, делал запрос?
— Сегодня в гороскопе написали, что мне не рекомендуется делиться какой-то информацией.
— Вы все-таки самый медийный футболист. Кто выходил на вас этим летом?
— Было два неожиданных для меня предложения. Я о них даже не знал.
— Как вы не знали? Вас это не удивило?
— Нет, просто неожиданно.
— ЦСКА отказал этим двум клубам?
— Да.
— Это клубы из топ-5 лиг? Или Россия?
— Не Россия. Возможно, да, топ-5 лиг. Если назову лигу, вы сразу поймете клуб, — сказал Круговой.
Контракт 28-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления на еще один сезон.