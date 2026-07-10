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«Барса» предложит «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. Финальная часть переговоров пройдет после ЧМ (Diario Sport)

«Барселона» и «Атлетико» договорились отложить любые решающие шаги в переговорах о трансфере нападающего Хулиана Альвареса до завершения чемпионата мира.

После турнира в каталонском клубе планируют возобновить активную часть переговоров и оформить сделку.

Альварес уже сделал первый шаг, открыто продемонстрировав свою готовность к возможному переходу.

Отсрочка в переговорах связана не только с чемпионатом мира. В «Барселоне» понимают, что «Атлетико» вряд ли согласится отпустить одного из главных игроков команды, не обеспечив предварительно замену сопоставимого уровня. Именно поэтому каталонский клуб решил предоставить мадридцам время для работы на трансферном рынке в ближайшие недели.

Финансовый план «Барселоны» также не претерпел изменений. По информации Diario Sport, после завершения чемпионата мира клуб намерен сделать предложение примерно на 100 миллионов евро.

В «Барсе» считают эту сумму максимально возможной, которую команда может себе позволить, и уверены, что она соответствует как стоимости футболиста, так и финансовым потребностям «Атлетико».

Повышать предложение до 150 миллионов евро каталонцы не намерены.