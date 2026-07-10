«Барса» предложит «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. Финальная часть переговоров пройдет после ЧМ (Diario Sport)

Отсрочка в переговорах связана не только с чемпионатом мира. В «Барселоне» понимают, что «Атлетико» вряд ли согласится отпустить одного из главных игроков команды, не обеспечив предварительно замену сопоставимого уровня. Именно поэтому каталонский клуб решил предоставить мадридцам время для работы на трансферном рынке в ближайшие недели.