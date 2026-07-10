Жезуш о перестройке сборной Португалии: «У нас не старая команда, средний возраст — 28 лет. Роналду сыграл 31 из 50 матчей “Аль-Насра”, я не собираюсь терять ни одного игрока»

Из тех 26, кто был в национальной сборной, 12 работали со мной. Я хорошо знаю их всех, и все они — отличные игроки. В национальной сборной много качественных футболистов, и я верю в каждого. Новые игроки появятся в ближайшие четыре года, сейчас я буду больше заниматься развитием молодежного футбола.