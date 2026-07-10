Жезуш о перестройке сборной Португалии: «У нас не старая команда, средний возраст — 28 лет. Роналду сыграл 31 из 50 матчей “Аль-Насра”, я не собираюсь терять ни одного игрока»

Ранее специалист возглавлял «Аль-Наср», за который выступает 41-летний форвард.
— Какого игрока вам меньше всего хотелось бы потерять?
— В прошлом году «Аль-Наср» сыграл 50 матчей, Криштиану — 31. Я менял его 16 раз. У нас никогда не было недопониманий как у игрока и тренера. Я не собираюсь терять ни одного игрока, только если из-за травм.
Из тех 26, кто был в национальной сборной, 12 работали со мной. Я хорошо знаю их всех, и все они — отличные игроки. В национальной сборной много качественных футболистов, и я верю в каждого. Новые игроки появятся в ближайшие четыре года, сейчас я буду больше заниматься развитием молодежного футбола.
Перестройка? На данный момент в этом нет необходимости. Только шесть наших игроков старше 30 лет, и двое из них — вратари. Это не старая команда, средний возраст игроков — 28 лет, лучший период для футболиста. Дело не в этом, — сказал Жезуш.