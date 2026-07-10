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Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании в игре с Бельгией в ¼ финала ЧМ

На 62-й минуте матча сборной Испании против Бельгии (2:1, второй тайм) защитник Эмерика Лапорт пытался выбить мяч головой после навеса с фланга.

Источник: Спортс‘’

При этом после удара Лапорта, мяч попал в руку полузащитнику Родри. Эпизод произошел в центре штрафной площади испанской сборной.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер не увидел нарушения правил в этом эпизоде и не назначил пенальти.