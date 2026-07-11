Каррагер об игре против Холанда: «Я не уверен, что его можно остановить физически. Эрлинг — настоящая гора, он раскидывает людей по полю. Берн и Конса были неплохи против него, думаю»

Но с Холандом все сложнее, потому что он не так часто задействован в игре. Он абсолютно разрушителен в штрафной. В матче Норвегии против Бразилии он просто поиздевался над Габриэлом, который был одним из лучших центральных защитников Премьер-лиги в последние три-четыре сезона.