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Каррагер об игре против Холанда: «Я не уверен, что его можно остановить физически. Эрлинг — настоящая гора, он раскидывает людей по полю. Берн и Конса были неплохи против него, думаю»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о том, как следует играть против норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Источник: Спортс‘’

Англия встретится с Норвегией в ¼ финала ЧМ-2026 в полночь 12 июля по московскому времени.

"Думаю, некоторые центральные защитники сборной Англии неплохо играли против него, Дэн Берн и Эзри Конса. Он забил несколько голов Джордану Пикфорду, так что, возможно, это не сулит ничего хорошего.

Но с Холандом все сложнее, потому что он не так часто задействован в игре. Он абсолютно разрушителен в штрафной. В матче Норвегии против Бразилии он просто поиздевался над Габриэлом, который был одним из лучших центральных защитников Премьер-лиги в последние три-четыре сезона.

Он попросту оживает, когда мяч оказывается в штрафной. Его физическая сила, его рост, даже его скорость, когда он бежит вперед, просто захватывают дух. Я не уверен, что его можно остановить физически. Он — настоящая гора, он раскидывает людей по полю", — сказал Каррагер.