Каррагер об игре против Холанда: «Я не уверен, что его можно остановить физически. Эрлинг — настоящая гора, он раскидывает людей по полю. Берн и Конса были неплохи против него, думаю»

Англия встретится с Норвегией в ¼ финала ЧМ-2026 в полночь 12 июля по московскому времени.
"Думаю, некоторые центральные защитники сборной Англии неплохо играли против него, Дэн Берн и Эзри Конса. Он забил несколько голов Джордану Пикфорду, так что, возможно, это не сулит ничего хорошего.
Но с Холандом все сложнее, потому что он не так часто задействован в игре. Он абсолютно разрушителен в штрафной. В матче Норвегии против Бразилии он просто поиздевался над Габриэлом, который был одним из лучших центральных защитников Премьер-лиги в последние три-четыре сезона.
Он попросту оживает, когда мяч оказывается в штрафной. Его физическая сила, его рост, даже его скорость, когда он бежит вперед, просто захватывают дух. Я не уверен, что его можно остановить физически. Он — настоящая гора, он раскидывает людей по полю", — сказал Каррагер.