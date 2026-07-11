Член администрации Белого дома Джулиани: «Трамп разочарован вылетом США с ЧМ. Но он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и мы тоже, победителю стоит отдать должное»

Сборная США уступила команде Бельгии в ⅛ финала со счетом 1:4.
"Конечно, он был разочарован поражением. Но еще за несколько часов до игры он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и США тоже, то победителю остается только отдать должное. И я знаю, что президент снимает перед бельгийцами шляпу и одновременно гордится этой сборной США.
Бельгия была сильнее. Они играли быстрее, мощнее и провели действительно впечатляющий матч. Конечно, сборная США хотела бы получить шанс переиграть этот день заново", — сказал Джулиани.