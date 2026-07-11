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Член администрации Белого дома Джулиани: «Трамп разочарован вылетом США с ЧМ. Но он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и мы тоже, победителю стоит отдать должное»

Глава рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на вылет сборной страны с ЧМ-2026.

Сборная США уступила команде Бельгии в ⅛ финала со счетом 1:4.

"Конечно, он был разочарован поражением. Но еще за несколько часов до игры он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и США тоже, то победителю остается только отдать должное. И я знаю, что президент снимает перед бельгийцами шляпу и одновременно гордится этой сборной США.

Бельгия была сильнее. Они играли быстрее, мощнее и провели действительно впечатляющий матч. Конечно, сборная США хотела бы получить шанс переиграть этот день заново", — сказал Джулиани.