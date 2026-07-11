Член администрации Белого дома Джулиани: «Трамп разочарован вылетом США с ЧМ. Но он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и мы тоже, победителю стоит отдать должное»

"Конечно, он был разочарован поражением. Но еще за несколько часов до игры он сказал: если Бельгия в сильнейшем составе и США тоже, то победителю остается только отдать должное. И я знаю, что президент снимает перед бельгийцами шляпу и одновременно гордится этой сборной США.