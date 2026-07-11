Ямаль — лучший игрок матча Испания — Бельгия в ¼ финала ЧМ-2026

Встреча ¼ финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1. Ямаль результативными действиями не отметился.
Для 18-летнего вингера сборной Испании это вторая награда на турнире. Первая была после матча с Австрией в 1/16 финала (3:0).
Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Бельгия на ЧМ-2026.
Встреча ¼ финала завершилась победой испанской сборной со счетом 2:1. Ямаль результативными действиями не отметился.
Для 18-летнего вингера сборной Испании это вторая награда на турнире. Первая была после матча с Австрией в 1/16 финала (3:0).