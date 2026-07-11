Де Кетеларе стал лучшим игроком матча Испания — Бельгия с 7.6 по Индексу ГОЛа

Полузащитник «Аталанты», отметившийся голом в этой игре, получил оценку 7.6.
Сборная Испании:
— вратарь: Унаи Симон (6.5);
— защита: Педро Порро (7.2), Эмерик Лапорт (6.8), Пау Кубарси (7.3), Марк Кукурелья (6.8);
— полузащита: Алекс Баэна (6.2), Родри (7.4), Фабиан Руис (7.5);
— нападение: Дани Ольмо (7.4), Ламин Ямаль (7.4), Микель Ойарсабаль (7.1).
Сборная Бельгии:
— вратарь: Тибо Куртуа (7.1);
— защита: Брандон Мехеле (6.6), Максим де Кейпер (6.6), Тимоти Кастань (7.0), Натан Нгой (6.4);
— полузащита: Юри Тилеманс, Николас Раскин (6.7), Кевин де Брюйне (6.8);
— нападение: Леандро Троссард (5.5), Жереми Доку (7.0), Шарль де Кетеларе (7.6).