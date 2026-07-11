Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.80
П2
1.89
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

Де Кетеларе стал лучшим игроком матча Испания — Бельгия с 7.6 по Индексу ГОЛа

Шарль де Кетеларе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия (2:1).

Источник: Спортс‘’

Полузащитник «Аталанты», отметившийся голом в этой игре, получил оценку 7.6.

Сборная Испании:

— вратарь: Унаи Симон (6.5);

— защита: Педро Порро (7.2), Эмерик Лапорт (6.8), Пау Кубарси (7.3), Марк Кукурелья (6.8);

— полузащита: Алекс Баэна (6.2), Родри (7.4), Фабиан Руис (7.5);

— нападение: Дани Ольмо (7.4), Ламин Ямаль (7.4), Микель Ойарсабаль (7.1).

Сборная Бельгии:

— вратарь: Тибо Куртуа (7.1);

— защита: Брандон Мехеле (6.6), Максим де Кейпер (6.6), Тимоти Кастань (7.0), Натан Нгой (6.4);

— полузащита: Юри Тилеманс, Николас Раскин (6.7), Кевин де Брюйне (6.8);

— нападение: Леандро Троссард (5.5), Жереми Доку (7.0), Шарль де Кетеларе (7.6).

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше