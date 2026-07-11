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Де ла Фуэнте после 2:1 с Бельгией: «Таков характер Испании, горжусь, что возглавляю эту команду. Мы единственные в мире способны обыграть Францию в двух матчах подряд»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Бельгией (2:1) в ¼ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

О результате игры.

«Таков характер нашей команды в любых обстоятельствах и ситуациях. Я еще раз подчеркиваю гордость за то, что возглавляю эту команду, которая стремится к росту и совершенствованию. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить с большим отрывом. Нужно понимать, насколько сложно побеждать».

О Микеле Мерино, забившем решающий гол.

«У него много качеств. Он мог бы играть за любую национальную сборную или клуб, и он идеально подходит нашей команде и системе. Мы знаем, что, когда бы он нам ни понадобился, он всегда будет рядом».

О встрече с Францией в полуфинале.

«Мы будем усердно работать, чтобы попытаться обыграть Францию. Они будут так же взволнованы. Мы единственная команда в мире, способная обыграть их в двух матчах подряд», — сказал де ла Фуэнте в интервью Teledeporte.