Мерино после 2:1 с Бельгией: «Теперь Испании нужно сделать все, чтобы победить Францию. Мы единственная сборная в мире, кто обыграл их дважды подряд»

"Это невероятно. Даже не знаю, что сказать. Наверное, это еще раз подтверждает, что случайностей не бывает. Если тебе выпадает такой момент, значит, ты к нему готов и всегда должен быть готов выйти на поле. Пожалуй, мне нужно начинать забивать раньше, чтобы тренер раньше меня выпускал (смеется). Но как есть — когда тренер будет во мне нуждаться, я всегда готов помочь.