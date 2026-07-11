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Мерино после 2:1 с Бельгией: «Теперь Испании нужно сделать все, чтобы победить Францию. Мы единственная сборная в мире, кто обыграл их дважды подряд»

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Испанцы в полуфинале встретятся с командой Франции, игра состоится 14 июля.

"Это невероятно. Даже не знаю, что сказать. Наверное, это еще раз подтверждает, что случайностей не бывает. Если тебе выпадает такой момент, значит, ты к нему готов и всегда должен быть готов выйти на поле. Пожалуй, мне нужно начинать забивать раньше, чтобы тренер раньше меня выпускал (смеется). Но как есть — когда тренер будет во мне нуждаться, я всегда готов помочь.

Я полностью сосредоточен на своем деле. Не знаю, что сейчас происходит в домах наших болельщиков — наверное, очередной взрыв эмоций после победы на последних минутах. Но для нас это лишь еще один шаг вперед. Осталось сделать еще два.

Неважно, кто забьет. Главное, чтобы Испания победила и стала еще на шаг ближе к своей цели. Теперь нужно сосредоточиться на подготовке и сделать все возможное, чтобы обыграть Францию. Уверен, они переживают не меньше нашего. Мы — единственная сборная в мире, которой удалось дважды подряд победить их", — сказал Мерино.