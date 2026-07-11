Ямаль после 2:1 с Бельгией: «Испания была намного сильнее. Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет»

Я считаю, что если кому-то и стоит опасаться, то именно Франции — нас. Именно мы выбили их из турнира [Лига наций в прошлом году]. Конечно, встречаются две великолепные сборные, две команды мирового уровня. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира. Посмотрим, что произойдет, но никакого страха у нас нет", — сказал Ямаль.