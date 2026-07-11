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Куртуа о замене в матче с Испанией: «Я почувствовал боль, не мог бить по мячу. Хотел продолжать, но это было решение тренера»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о замене в матче с Испанией.

34-летний футболист покинул поле во время встречи с испанцами (1:2) в ¼ финала ЧМ-2026. Вместо него на 71-й минуте вышел Сенне Ламменс. Испанцы забили победный гол после ошибки голкипера из «Манчестер Юнайтед».

"Я почувствовал боль после сильного удара. Она появилась уже после 30 таких ударов. Я заметил это и во время некоторых остановок, и понял, что боль усиливается. Поэтому я сел, чтобы врач меня осмотрел.

Я хотел продолжать, но не мог бить по мячу. Я бы поиграл еще пять минут, но тренер сказал, что заменит меня, если я буду не в лучшей форме. Все в порядке, это его решение", — сказал Куртуа в эфире DAZN.