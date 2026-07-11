Гарсия об 1:2 с Испанией: «Бельгия заставила их усомниться в себе, мы были близки к тому, чтобы пройти дальше. Конечно, травмы не сыграли нам на руку»

Молодые игроки должны извлечь из этого урок. Именно эти ошибки стоили нам продолжения борьбы на турнире. Но мы остаемся единым коллективом и не собираемся ни на кого указывать пальцем. Я по-настоящему горжусь своими футболистами. Мы показали, что Бельгия была одной из лучших команд этого чемпионата мира. Возможно, мы могли пройти еще дальше, мы были очень близки к этому, но нужно принять тот факт, что наше приключение закончилось здесь.