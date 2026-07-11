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Харри Кейн: «Трамп играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, смогу играть так же хорошо, когда буду в его возрасте. Уникальный опыт. Благодарен, что он пригласил меня поиграть»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Харри Кейн подтвердил, что играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Спортс‘’

Политик ранее рассказал об этом: «Я играл с Кейном в гольф, он мне очень понравился. Он великолепный футболист, в гольф тоже классно играет».

"Я сыграл хорошо, честно говоря. Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич.

Когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно необычный опыт — встретиться с ним и поиграть в гольф.

Честно говоря, Дональд играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, я смогу играть в гольф так же хорошо, как он, когда буду в его возрасте.

Это был уникальный опыт. Я благодарен, что он пригласил меня поиграть", — заявил Харри Кейн.