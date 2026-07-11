Мостовой поучаствовал в изготовлении частей Кубка России: «Очень жарко, пять минут стоял у печи, чуть не сгорел! Спросил ребят, говорят: “Мы привыкли”

Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России в прошлом сезоне, обыграв «Краснодар» в серии пенальти. Во время празднования после игры хрустальный трофей раскололся на несколько частей.
10 июля Гусевской хрустальный завод посетили Мостовой, Артем Ребров, Александр Самедов и Дмитрий Сычев.
На предприятии будет изготовлен новый трофей для «Спартака», который передадут московскому клубу.
— Вы поучаствовали в изготовлении частей кубка. Какие впечатления?
— Просто обалдеть! Мне сказали дуть, я подумал, что надо ртом дуть, а там оказывается нужно руками нажимать. Очень жарко, минут пять стоял у печи, чуть не сгорел!
— Болельщики часто говорят, что футболистам надо на заводе поработать. Согласны?
— А‑а‑а, спасибо (улыбается). Нет, ребят, нет.
Очень жарко здесь. Я спросил ребят, они говорят: «Мы привыкли».
Я удивился: на футбольном поле при +40 играл, а тут у печи градусов 60. Я до сих пор «горю», — сказал Александр Мостовой.