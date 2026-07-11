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Эммануэль Пети: «Футбол медленно, но верно становится американским спортом. На ЧМ происходит много вещей, который раньше не было никогда. Мы должны беречь игру»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети считает, что футбол становится американским видом спорта на фоне коммерциализации ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Это часть шоу. На этом турнире происходит много вещей, которых раньше не было никогда. Иногда, честно говоря, это заходит слишком далеко.

Мы должны беречь игру, игровой ритм. Например, паузы на водопой… Иногда это очень важно, как, например, в матче Франции и Парагвая, когда жара была около 35 градусов. Я понимаю это.

Но большую часть времени команды играют на стадионах с кондиционерами и закрытой крышей.

Команды только набирают обороты на поле, а потом игру ставят на паузу. После паузы на водопой все меняется, и соперник возвращается в игру. Я видел много разных сценариев из-за этих перерывов.

Понимаю, что это часть бизнеса, и что мы медленно, но верно становимся американским видом спорта. Реклама на телевидении, коммерческие вещи. Понимаю, что они вкладывают деньги. Но иногда это заходит слишком далеко", — заявил Эммануэль Пети.