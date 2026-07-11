Эммануэль Пети: «Футбол медленно, но верно становится американским спортом. На ЧМ происходит много вещей, который раньше не было никогда. Мы должны беречь игру»

Понимаю, что это часть бизнеса, и что мы медленно, но верно становимся американским видом спорта. Реклама на телевидении, коммерческие вещи. Понимаю, что они вкладывают деньги. Но иногда это заходит слишком далеко", — заявил Эммануэль Пети.