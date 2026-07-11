Жирков о том, готов ли тренировать в Лиге PARI: «Смотря какое предложение, какая команда, кто президент, сколько километров от Москвы. Я человек семейный, много детей»

"Смотря какое предложение, какая команда, кто президент, сколько километров от Москвы. Потому что я человек семейный, много детей.
Сейчас играю в теннис, футбол. Пока предложений не было, отдыхаю, занимаюсь семейными делами", — сказал Юрий Жирков.
Бывший помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос о готовности работать в клубе Лиги PARI.
"Смотря какое предложение, какая команда, кто президент, сколько километров от Москвы. Потому что я человек семейный, много детей.
Сейчас играю в теннис, футбол. Пока предложений не было, отдыхаю, занимаюсь семейными делами", — сказал Юрий Жирков.