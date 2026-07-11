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«Россия должна быть великой, управлять процессами. Всем остальным надо закрыть вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть». Байдачный о международных турнирах

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о нежелании некоторых стран Европы играть со сборной России.

Источник: Спортс‘’

"Ничего ты с этой Европой не решишь. МОК никакого влияния не имеет. От спорта уже ничего не осталось, одна политика. В футболе будет вернуться тяжелее всего, потому что это самый популярный вид спорта в мире. Ряд стран все равно не согласятся.

Не надо нам проситься вернуться. Надо сделать так, чтобы они к нам просились. Мы должны управлять всеми процессами. Россия должна быть великой.

А всем остальным надо закрыть свой вонючий рот и спрашивать у нас разрешения сыграть на любом чемпионате. Вот к этому надо стремиться, а не упрашивать самим.

Они нас оскорбляют, унижают, а мы все куда-то лезем, стремимся, пытаемся угодить. Смотреть противно на все это!

При СССР было то же самое в отношениях с ними. Уже тогда они вели себя по-хамски. А мы с ними в футбол хотим играть. Надо плюнуть на них и презирать", — сказал Анатолий Байдачный.

Ряд ассоциаций УЕФА резко против возвращения России. В их числе Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Швеция, Финляндия, Нидерланды, страны Балтии и еще 9 федераций.

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