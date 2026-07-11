Тренер Норвегии Сольбаккен: «Англия — фаворит, но не явный. На них оказывается больше давления, чем на нас. Холанд — наш лидер, но вы недооцениваете других игроков»

"Англия — фаворит, но не явный. Думаю, что на Англию оказывается больше давления, чем на нас.
Мы тоже находимся под давлением из-за нашей игры. Как только начинается матч, не думаю, что игроки будут думать о давлении", — заявил специалист.
Сольбаккен также высказался о противостоянии Эрлинга Холанда и Харри Кейна.
«Это Норвегия против Англии. Не секрет, что Кейн — лидер сборной Англии, а Эрлинг — наш лидер. Нет сомнений, что Холанд — наш лидер, но думаю, что вы недооцениваете некоторых других игроков. Ему тоже нужна поддержка, но нельзя отрицать, что он наш лидер», — сказал тренер.