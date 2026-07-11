Скалони об Аргентине на ЧМ: «В футболе нет понятия помощи. Показываем игрокам: есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила. С ВАР нет места для двойной интерпретации»

Аргентина всегда была грозной силой на чемпионатах мира, и в каком-то смысле мы используем это, чтобы показать игрокам, что есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила, но это нормально, поскольку есть люди, которые не хотят, чтобы победили другие команды.