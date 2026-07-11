Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.22
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.07
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.80
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Скалони об Аргентине на ЧМ: «В футболе нет понятия помощи. Показываем игрокам: есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила. С ВАР нет места для двойной интерпретации»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос об отношении арбитров к южноамериканской команде на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентина переиграла Египет (3:2) в матче ⅛ финала турнира.

«Еще в 1986 году (Аргентина выиграла ЧМ-1986 — Спортс»") говорили, что нам оказывают преференции. Поэтому это не новость.

Аргентина всегда была грозной силой на чемпионатах мира, и в каком-то смысле мы используем это, чтобы показать игрокам, что есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила, но это нормально, поскольку есть люди, которые не хотят, чтобы победили другие команды.

Возможно, таких людей гораздо больше, и мы это учитываем. Игроки это понимают. Мы используем это как мотивацию, чтобы заставить футболистов играть еще лучше.

С ВАР сейчас очень сложно получить помощь. С ВАР нет места для двойной интерпретации. На ногу Лисандро Мартинеса наступили — немного, сильно или совсем чуть-чуть — и это фол. Иначе это никак не истолковать.

В футболе нет понятия помощи. В 2026 году, со всеми технологиями, это невозможно", — заявил Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем против Швейцарии.

«Не можем молчать». Египет настаивает, что их засудили с Аргентиной — Клаттенбург согласен.