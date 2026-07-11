Скалони об Аргентине на ЧМ: «В футболе нет понятия помощи. Показываем игрокам: есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила. С ВАР нет места для двойной интерпретации»

Аргентина переиграла Египет (3:2) в матче ⅛ финала турнира.
«Еще в 1986 году (Аргентина выиграла ЧМ-1986 — Спортс»") говорили, что нам оказывают преференции. Поэтому это не новость.
Аргентина всегда была грозной силой на чемпионатах мира, и в каком-то смысле мы используем это, чтобы показать игрокам, что есть люди, которые не хотят, чтобы Аргентина победила, но это нормально, поскольку есть люди, которые не хотят, чтобы победили другие команды.
Возможно, таких людей гораздо больше, и мы это учитываем. Игроки это понимают. Мы используем это как мотивацию, чтобы заставить футболистов играть еще лучше.
С ВАР сейчас очень сложно получить помощь. С ВАР нет места для двойной интерпретации. На ногу Лисандро Мартинеса наступили — немного, сильно или совсем чуть-чуть — и это фол. Иначе это никак не истолковать.
В футболе нет понятия помощи. В 2026 году, со всеми технологиями, это невозможно", — заявил Лионель Скалони на пресс-конференции перед матчем против Швейцарии.
«Не можем молчать». Египет настаивает, что их засудили с Аргентиной — Клаттенбург согласен.