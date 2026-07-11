Защитник Аргентины Лисандро про ЧМ: «Судьи работают превосходно. Пресса генерирует разговоры. Мы сосредоточены на том, чтобы показывать максимум на поле»

Футболист ответил на вопрос о том, может ли он что-то сказать по поводу судейства на турнире.
«Нет, абсолютно ничего. Думаю, что арбитры делают превосходную работу. Порой это пресса генерирует разговоры. Мы сосредоточены на том, чтобы показывать максимум на поле», — сказал футболист.
В четвертьфинале турнира Аргентина встретится против Швейцарии.
«Уважение к сопернику — отличительная черта нашей команды. Если швейцарская сборная дошла до этой стадии, значит, у нее много достоинств. Они сильны физически, у них хорошие стандартные положения. Это будет великолепное зрелище», — заявил Лисандро Мартинес.
«Не можем молчать». Египет настаивает, что их засудили с Аргентиной — Клаттенбург согласен.