Защитник Аргентины Лисандро про ЧМ: «Судьи работают превосходно. Пресса генерирует разговоры. Мы сосредоточены на том, чтобы показывать максимум на поле»

«Уважение к сопернику — отличительная черта нашей команды. Если швейцарская сборная дошла до этой стадии, значит, у нее много достоинств. Они сильны физически, у них хорошие стандартные положения. Это будет великолепное зрелище», — заявил Лисандро Мартинес.