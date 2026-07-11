У Кейна спросили, кто из них с Холандом лучше: «Невозможно ответить. Мы разные, хотя нас видят как форвардов. Эрлинг — это зверь, машина физически»

Кейну задали вопрос, кто из них двоих лучше.
"Мне невозможно ответить на этот вопрос. Думаю, что мы абсолютно разные футболисты. Понимаю, что нас видят как форвардов, но мы играем на разных позициях, если честно.
Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет. Он машина физически, он зверь. Он завершает моменты на высочайшем уровне. Его статистика голов говорит сама за себя", — сказал Харри Кейн.
Холанд забил 7 голов на текущем чемпионате мира, Кейн — 6.
Кейн и Холанд — оба идеальные, но такие разные. Лукомский сравнивает карьеры.