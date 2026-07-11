Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.22
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.07
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.80
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

У Кейна спросили, кто из них с Холандом лучше: «Невозможно ответить. Мы разные, хотя нас видят как форвардов. Эрлинг — это зверь, машина физически»

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался об Эрлинге Холанде в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2026 против команды Норвегии.

Источник: Спортс‘’

Кейну задали вопрос, кто из них двоих лучше.

"Мне невозможно ответить на этот вопрос. Думаю, что мы абсолютно разные футболисты. Понимаю, что нас видят как форвардов, но мы играем на разных позициях, если честно.

Эрлинг невероятен, его бомбардирская статистика впечатляет. Он машина физически, он зверь. Он завершает моменты на высочайшем уровне. Его статистика голов говорит сама за себя", — сказал Харри Кейн.

Холанд забил 7 голов на текущем чемпионате мира, Кейн — 6.

Кейн и Холанд — оба идеальные, но такие разные. Лукомский сравнивает карьеры.